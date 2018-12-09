Ремонт в районе КПВВ «Майорск»: возможны сбои в работе

09.12.2018 21:05

В течение пяти дней вероятны сбои в работе пункта пропуска на Донбассе через линию разграничения.. Об этом сообщает Знамя индустрии.

Известно, что в районе Майорска с 10 по 14 декабря будут проводиться ремонтные работы на высоковольтных линиях, чтобы обеспечить стабильную подачу энергии в близлежащие населенные пункты.

«Со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях "Углегорская ТЭС — Центральная № 1″ и "Углегорская ТЭС — Макеевка"», — говорится в сообщении.

Граждане, которые планируют проезд через дорожный коридор «Горловка — Бахмут» в эти дни, должны учитывать возможные сложности, связанные с пропуском лиц. В пресс-центре предупреждают, что с связи с ремонтными работами подача электроэнергии на пункт пропуска может быть временно приостановлена, а также просят отнестись ко временным неудобствам с пониманием.

Пограничники обращают внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнение перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора «Горловка — Бахмут» в указанные даты с 08:00 до 16:00.