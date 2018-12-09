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Архив - Донецкая область

Ремонт в районе КПВВ «Майорск»: возможны сбои в работе

09.12.2018 21:05
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Ремонт в районе КПВВ «Майорск»: возможны сбои в работе

В течение пяти дней вероятны сбои в работе пункта пропуска на Донбассе через линию разграничения.. Об этом сообщает Знамя индустрии.
Известно, что в районе Майорска с 10 по 14 декабря будут проводиться ремонтные работы на высоковольтных линиях, чтобы обеспечить стабильную подачу энергии в близлежащие населенные пункты.
«Со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях "Углегорская ТЭС — Центральная № 1″ и "Углегорская ТЭС — Макеевка"», — говорится в сообщении.
Граждане, которые планируют проезд через дорожный коридор «Горловка — Бахмут» в эти дни, должны учитывать возможные сложности, связанные с пропуском лиц. В пресс-центре предупреждают, что с связи с ремонтными работами подача электроэнергии на пункт пропуска может быть временно приостановлена, а также просят отнестись ко временным неудобствам с пониманием.
Пограничники обращают внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнение перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора «Горловка — Бахмут» в указанные даты с 08:00 до 16:00.



Теги: Донбасс, работа, Майорск, КПВВ
 
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