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Симоньян: "Россия вымирает и нам нужны жители Донбасса, из которых выйдет хорошая рабочая сила"
Одиозная пропагандистка главред Russia Today Маргарита Симоньян цинично поддержала упрощение получения гражданства РФ жителями оккупированного Донбасса.
Скандальное заявление Симоньян сделала в эфире одного из российских телеканалов, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".
Симоньян признала, что за последние 4 с половиной года власти РФ не слишком радушно относились к беженцам из оккупированного Донбасса. Она назвала это "позорищем и стыдобищей".
"В этом нет никакой логики! Нам нужны люди!" - выдала Симоньян, отметив, что Россию сегодня накрыл демографический кризис. Его Симоньян предлагает решить с помощью беженцев из "народных республик", которые, помимо прочего, еще и станут отличной рабочей силой.
Симоньян предъявили претензию за то, что до сих пор никаких подвижек в этом вопросе нет, несмотря на недавние обещания президента РФ Путина. Та в ответ заверила, что Госдума уже "переписывает" законопроекты.
Жители оккупированного Донбасса, что примечательно, Кремлю уже не верят.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, демографический кризис, гражданство, рабочий, Госдума, беженцы
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