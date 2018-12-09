Ситуация в пунктах пропуска утром 9 декабря

09.12.2018 08:45

Сегодня, 9 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях более 300 авто.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме в соответствии с зимним графиком работы, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 30/65;

«Марьинка» - 0/50;

«Новотроицкое» - 40/50;

«Гнутово» - 30/50.

Напомним, что с 1 декабря КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе перешли на новый график. В зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий будет проводится с 08.00 до 17.00. Сейчас пропускные операции осуществляются по осеннему графику (с 7:00 до 18:30).

Пересечение линии соприкосновения через контрольно-пропускные пункты на Донбассе с товарами, ручной кладью и сопроводительным багажом в пределах определенной стоимости с начала ноября возможно только раз в сутки.