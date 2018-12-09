В Горловке горожан призывают доносить в «МГБ ДНР»

09.12.2018 10:04

Во временно оккупированной Горловке людей призывают доносить в «МГБ ДНР» по «телефону доверия».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированной Горловки столкнулись с «новшеством» от оккупационных «властей ДНР». В Городе появились плакаты с призывами доносить в «МГБ ДНР». На плакате указан номер «телефона доверия», по которому люди могут «довериться МГБ».

Вот что рассказывают горловчане в соцсетях:

«На Строителе плакат МГБ дыры с телефоном доверия. Стучите б..»,

«МТС есть?»,

«Надпись и антенки есть, связи не»,

«Он спрашивает на плакате есть мтс?))»,

«На плакате номера Vodafone нет, только феникс».