Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе иномарка влетела в остановку с людьми. Пострадавшие в тяжелом состоянии. ВИДЕО

09.12.2018 09:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе иномарка влетела в остановку с людьми. Пострадавшие в тяжелом состоянии. ВИДЕО

В центре Мариуполя, возле Драмтеатра, автомобиль Mitsubishi влетел в остановку общественного транспорта. Пострадали люди.
В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку, где находились люди. От наезда пострадали четыре человека, среди которых ребенок. Среди пострадавших семья — папа, мама, ребенок и пожилая женщина.
Водителем Mitsubishi оказался 22-летний местный житель, который неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.



Теги: Донбасс, Мариуполь, люди, остановка, ДТП, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх