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"Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео
Даже по прошествии более четырех лет после начала войны на Донбассе в Украине разные точки зрения на роль России в этом кровопролитном конфликте.
Как сказано в сюжете, размещенном " Общественным ТВ Донбасса", согласно исследованию Киевского международного института социологии, большинство жителей страны (63%) считают Россию агрессором. 22% противоположного мнения, еще 15% в этом вопросе не определились, передает "Диалог.UA".
Среди тех кто ответил положительно, немало людей, которые или были непосредственными свидетелями событий 2014 года, происходивших на Востоке Украины, или слышали от них со слов родственников и друзей, которым они доверяют.
Так, один из жителей Славянска рассказал авторам сюжета, что для него авторитетный источник информации – это его кума, жившая во время тех событий в Луганской области, в 25 километрах от российской границы.
"Она видела, как из России двое суток шли на нашу территорию "КамАЗы" с военными. Куме я доверяю больше, чем многим другим источникам", - сказал мужчина.
Среди опрошенных журналистами жителей Славянска были и такие, для кого происходящее уже пятый год на Донбассе – это "гражданская война", были и люди, сознательно дистанцирующиеся от этой темы.
Примечательно, наибольший процент людей, которые считают, что масштабное вторжение российских войск в Украину реальная опасность, - на западе и в центре страны (соответственно, 80 и 85 %), а на востоке и юге, где как раз находятся линии разграничения с оккупированными РФ территориями, такого мнения придерживаются, соответственно, 66 и 67 % опрошенных.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, военные, КамАЗ, агрессор
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