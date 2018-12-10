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Архив - Донецкая область

Ходаковский намерен «забрать» Азовское море у Украины

10.12.2018 19:48
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Ходаковский намерен «забрать» Азовское море у Украины

Экс-главарь батальона НВФ «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский заявил, что у ОРДЛО есть только два способа выжить — объединиться с Россией или «победить Украину». Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Ходаковский выразил мнение, что для того, чтобы «американские корабли не стремились в Азовское море по сговору с Украиной, нужно, чтобы у Украины не было Азовского моря».

При этом он считает, что многократные заявления об интеграции ОРДЛО в Украины станут «смертью» для «республик», но и самостоятельно они не выживут:

«Существование в виде этих нежизнеспособных огрызков — медленная смерть. Долго подбадривать себя разговорами о высоком мы не сможем, выжить на дотации тоже трудно. Я ничего не забыл, я помню, что без России мы бы не выстояли, и это была бы быстрая развязка. Сегодняшний наш статус я согласился принимать, только как временный, потому что в противном случае — это агония. И это понимают все, — даже далекие от политики люди. Но наши ресурсы на исходе, и я готов к бою. Ни у одного нормального человека не хватит сил смотреть на происходящее и ничего не предпринимать». 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Азовское море, Ходаковский
 
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