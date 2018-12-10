"Лупили так, чтобы никого не оставить в живых": как "невидимая" армия России захватывала Моспино

10.12.2018 11:46

Свидетельства о том, как войска РФ и донецкие колаборанты в 2014 году захватывали пригород Донецка, Моспино, наверняка будут использованы Гаагским Международным уголовным трибуналом во время судебных заседаний по военным преступлениям, совершенным Россией на Донбассе.

Как пишет житель Донецка, известный блогер блогер Фашик Донецкий для "Обозревателя", захват россиянами и войсками "ДНР" Моспино – пример запредельных жестокости и цинизма российских оккупантов, передает "Диалог.UA".

Пригород Донецка имел стратегически важное значение, и потому его россияне и их пособники штурмовали с особым остервенением. Но и противодействие со стороны ВСУ было таким, что и на донецких, и на российских кладбищах тогда, в августе 2014-го, появилось немало свежих безымянных могил, а кому-то в Донецке или где-то в России наверняка объявили, что их муж или сын пропал без вести. Но силы были неравны. Кроме того, россияне использовали и такое оружие, как построенную на дезинформации пропаганду.

То есть, российские и наемнические орудия располагались неподалеку от позиций украинских войск, и оттуда отрывался огонь по населенному пункту. Потом пропагандисты снимали "картинку" и рассказывали о "преступлениях укрокарателей". Но настоящими карателями были именно россияне. Их жестокость поражала даже сепаратистов. Российские военные просто расстреливали из танков дома и другие сооружения, где, по их мнению, могли быть позиции ВСУ. Расстреливали, даже не проверяя, если ли там позиции на самом деле.

Из танковых орудий была расстреляна и местная больница, где находились раненые. "Первые удары штурмовавших Моспино пришлись по мирному населению: по шахте и по частному сектору. Потом пошли в атаку русские десантники+местные придурки. Украинцы отступали, ибо пехота вытесняла с выгодных позиций их + постоянно лупила по поселку артиллерия. В поселок вошли танки из ближайшего супермаркета, но часть их Хунта опять почему-то сожгла. Впрочем как и русских десантников, которых отправили к ватным мамам в гробу с Донбасса.

После этого часть роты "Сомали", прорвалась со стороны Макеевки и вышла к окраинам Моспино. Там "Сомали" соединились с остальными оккупационными войсками. После этого поселок был захвачен. В больницу с раненными русские влупили из танка, чтоб наверняка никого не осталось вживых", - рассказал блогер.

Во время боев россияне добивали раненых украинских солдат и фотографировались на фоне трупов.

А после того, как населенный пункт был захвачен, россияне еще два дня обстреливали его с позиций, расположенных неподалеку от позиций ВСУ. Чтоб пропагандисты смогли сделать хорошую "картинку" об "укрофашистах". "После захвата Моспино у оккупационных войск стояла задача отрезать от выхода Украинские части, которые были на тот момент в Многополье, Кутейниково и Металлисте.

Очень хвалили за операцию россиян-артиллеристов, которые заблудились, хоть их место дислокации была Волгоградская область рф. Именно этот русский артиллерийский дивизион обстреливал Украинцев из РСЗО "Ураган" и РСЗО "Град", а также воевал в боях за Саур-Могилу.

Вообще Моспино, если брать последний штурм, захватывали 200 россиян+ 300-350 местных коллаборантов. Почему так много? Моспинская Хунта безжалостно п***ила все, шо шевелилось в ее сторону и ложила в гробы по полтора-два десятка придурков в сутки. И да - россияне были без шевронов. Все были родом со средней полосы россии и кадровыми контрактниками",- отмечает дончанин.

После рассказа о том, что произошло с Моспино, блогер резюмирует, что россияне всерьез и надолго перестали быть по отношению к украинцам "братским народом". "Многие из числа местных колаборантов, когда пытались образумить русских, чтобы те не лупили по мирным для картинки, слышали в ответ от невидимых офицеров рф лишь "рот закрой, потом отстроишь" и "красиво попадают, картинка, что надо.

Мораль проста: если услышите что-нибудь от кого-нибудь о брацццкам народе - бейте на слух", - резюмирует Фашик Донецкий. Напомним, после продвижения ВСУ на Донбассе, у террористов паника. Боевики говорят, что не могут противостоять силам ООС. Добавим, наемники РФ на Донбассе признались, что им Украину не победить.



Источник: www.dialog.ua