Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Наемники РФ стали "грузом 200": боевики несут крупные потери, пытаясь разжечь ситуацию на Донбассе

10.12.2018 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Наемники РФ стали "грузом 200": боевики несут крупные потери, пытаясь разжечь ситуацию на Донбассе

Боевики так назваемых "республик" "Л/ДНР" не оставляют попыток расшатать обстановку на временно оккупированном Донбассе обстрелами.

За прошедшие сутки, 9 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" 14 раз атаковали позиции ВСУ, передает "Диалог.UA".

Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по защитникам Украины в районе Новотошковского и хутора Свободного. 

Кроме того, противник бил по украинским опорным пунктам ВС Украины вблизи Станицы Луганской, Авдеевки, Тарамчука, Красногоровки, шахты "Бутовка", Павлополя, Водяного и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

А в рядах сепаратистов 2 боевиков были уничтожены, а еще 4 — ранены.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх