Наемники РФ стали "грузом 200": боевики несут крупные потери, пытаясь разжечь ситуацию на Донбассе

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Боевики так назваемых "республик" "Л/ДНР" не оставляют попыток расшатать обстановку на временно оккупированном Донбассе обстрелами.
За прошедшие сутки, 9 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" 14 раз атаковали позиции ВСУ, передает "Диалог.UA".
Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по защитникам Украины в районе Новотошковского и хутора Свободного.
Кроме того, противник бил по украинским опорным пунктам ВС Украины вблизи Станицы Луганской, Авдеевки, Тарамчука, Красногоровки, шахты "Бутовка", Павлополя, Водяного и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
А в рядах сепаратистов 2 боевиков были уничтожены, а еще 4 — ранены.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ
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