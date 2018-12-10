- "Серега, Донбасс будет наш", - боевики клянутся отомстить Украине за смерть наемника РФ по кличке "Одесса"07:29
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»07:28
- В Сети показали, до чего докатился Донбасс в российской оккупации: "Главное убедить, что им угрожают "фашисты" 21:15
- У России новые смертельные потери и поражения на Донбассе: боевая сводка 20:38
- Ходаковский намерен «забрать» Азовское море у Украины19:48
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео 19:17
- В Донецкой области мошенник снял деньги с помощью блокирования сим-карт18:35
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление 18:20
- Оккупационные «власти ЛНР» считают прибывших из «ДНР» «иностранцами»18:00
- Пушилин пообещал «жесткий ответ» за «гонение» митрополита Илариона17:45
Оккупационные «власти ЛНР» считают прибывших из «ДНР» «иностранцами»
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области, которым приходится иногда бывать на временно оккупированных территориях Луганской области, были ошарашены. Теперь в «ЛНР» прибывшие из «ДНР» считаются «иностранцами». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ЛНР» и «ДНР», не смотря на громкие заявления о «шагах навстречу друг другу», решили считать «прибывших из ДНР» фактически «иностранцами». Или приравнять к таковым. Теперь все граждане «ДНР», прибывшие в «ЛНР» обязаны становиться на «миграционный учет». Среди жителей временно оккупированных территорий подобная новость вызвала шквал эмоций – от насмешек до возмущения.
Вот как оценили подобный «шаг навстречу» в соцсетях:
«Слышали новость? Теперь гражданам ДНР, находящимся на территории ЛНР необходимо становиться на миграционный учет. Иностранцы блин! Что происходит???»,
«И пальчики катают? и фото на фоне полосок?)))))»,
«Хорошо, что и в днр и в лнр можно зайти в посольство любой страны и в тот же день получить визу»,
«Не могу дождоться, когда между ЛНР и ДНР будет безвиз»,
«Перепись стада, как коровам бирки в уши и электроошейник — чтоб не сбежали от счастья»,
«Роися в ТВ и роися в жизни слегка отличаются :)). Сколько еще чудных открытий впереди».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, иностранцы
- Потерянное поколение Донбасса или Как в "республиках" воспитывают "зомби" (ВИДЕО)
- "Мы обманулись", - боевики на Донбассе начали признавать, что России «республики» не нужны
- У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе
- В Украине задержанные по делам «Л/ДНР» сидят в камерах без объявления обвинения, – Генпрокурор
- "Пьют, издеваются и грабят местных, там ужас творится, "рус***й мир" - это зло": сепаратист из "ЛНР" на допросе неожиданно "прозрел". ВИДЕО
- Минские переговоры о Донбассе: Геращенко рассказала о позорных действиях
- В центре оккупированного Антрацита прозвучал взрыв07:36
- "Серега, Донбасс будет наш", - боевики клянутся отомстить Украине за смерть наемника РФ по кличке "Одесса"07:29
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»07:28
- В Сети показали, до чего докатился Донбасс в российской оккупации: "Главное убедить, что им угрожают "фашисты" 21:15
- У России новые смертельные потери и поражения на Донбассе: боевая сводка 20:38
- Ходаковский намерен «забрать» Азовское море у Украины19:48
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео 19:17
- В Донецкой области мошенник снял деньги с помощью блокирования сим-карт18:35
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление 18:20
- Оккупационные «власти ЛНР» считают прибывших из «ДНР» «иностранцами»18:00
- В центре оккупированного Антрацита прозвучал взрыв07:36
- "Серега, Донбасс будет наш", - боевики клянутся отомстить Украине за смерть наемника РФ по кличке "Одесса"07:29
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»07:28
- Военное положение: в Ровно устроили уличную облаву на парней22:43
- Бумажные больничные листы заменят электронными: как это может работать22:15
- В Кремле сожалеют о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией21:45
- Освободить "евробляхи" от налогов: в Раду передали скандальный законопроект21:32
- В Сети показали, до чего докатился Донбасс в российской оккупации: "Главное убедить, что им угрожают "фашисты" 21:15
- В аэропорту Тбилиси усилили проверку граждан с Украины20:52
- У России новые смертельные потери и поражения на Донбассе: боевая сводка 20:38
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- Названа сладость, снижающая артериальное давление18:50
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- Как изменить жизнь и судьбу в день рождения09:30
- Самые верные знаки зодиака среди мужчин09:04
- Какое домашние животное подойдут вам по знаку зодиака08:18
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- «Нас всех обманули! Надо договариваться»: известный украинский актер выступил с громким заявлением о войне. ВИДЕО12:07
- Чому в день Юрія, 9 грудня, треба віддати всі борги11:50
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»