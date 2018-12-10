- Переселенцам: Особенности получения паспорта в 18-летнем возрасте07:45
- Боевики «ДНР» не выпускают людей из Горловки07:30
- Даже сепаратисты смеются над новым указом "министров" "ЛНР: "Скоро в космос полетят"22:31
- Армию РФ не на шутку всполошили ударные беспилотники ООС: "Будет массированный удар и наступление"21:59
- Мощная атака ВСУ: семеро погибших боевиков21:32
- Ремонт в районе КПВВ «Майорск»: возможны сбои в работе21:05
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков20:38
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ19:41
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ17:39
Переселенцам: Особенности получения паспорта в 18-летнем возрасте
В Украине при получении паспорта внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) в 18-летнем возрасте есть свои особенности. Об этом рассказала инспектор отдела по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции управления Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в Запорожской области Ольга Парфенова.
Так, кроме свидетельства о рождении, паспортов родителей или одного из них, которые на момент рождения этого ребенка находились в гражданстве Украины, нужны также сведения регистрационной карточки налогоплательщика или сообщение фискальной службы об отказе в присвоении такого номера.
Также необходимо представить документ с фотокарточкой. Это нужно, по словам инспектора, потому что в отношении таких лиц обязательно проводится установление личности. При отсутствии таких документов предоставляется детальная информация о лице. С этой целью работник миграционной службы задает соответствующие вопросы, чтобы лицо могло вспомнить о себе как можно больше информации, пригодной к идентификации. Лицо может собственноручно заполнить обращение или это может заполнить работник ГМС.
Вся информация, которую сообщит заявитель, берется во внимание, в частности:
- все места, где лицо проживало;
- места обучения;
- места временной и постоянной работы, по трудовому договору;
- места прохождения курсов повышения квалификации или других специальных курсов.
«Дело в том, что биометрические параметры, которые обязательно необходимы для идентификации, это, в первую очередь, изображение лица. Мы будем направлять информацию абсолютно во все государственные реестры, к распорядителям госреестров, держателей информационных баз предприятий, учреждений, организаций, которые смогут нам предоставить информацию, пригодную для идентификации», – рассказала Ольга Парфенова.
Она отметила, что если личность не будет установлена в результате процедур установления личности, в том числе, путем опознания, или не будет лиц, которые смогут провести опознание этого лица, лицу будет рекомендовано обратиться в суд для установления своей личности. Это предусмотрено действующим законодательством. И уже после вступления в силу судебного решения лицо сможет обратиться повторно в органы ГМС и оформить паспорт в форме карточки (ID-паспорт).
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ»)
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, паспорт, переселенцы
- На КПВВ «Марьинка» пограничники задержали граждан с недействительными паспортами
- Мужчина с паспортом ДНР за 100 долларов пытался пересечь линию разграничения на Донбассе
- Патриотка "Новороссии" пожаловалась на трудности в получении паспорта "ЛНР"
- Национальная валюта летит вниз
- Боевики на Донбассе заставляют жителей получать псевдопаспорта, - разведка
- Миграционная служба аннулировала почти 15 тысяч бланков паспортов в Крыму
- Переселенцам: Особенности получения паспорта в 18-летнем возрасте07:45
- Боевики «ДНР» не выпускают людей из Горловки07:30
- Даже сепаратисты смеются над новым указом "министров" "ЛНР: "Скоро в космос полетят"22:31
- Армию РФ не на шутку всполошили ударные беспилотники ООС: "Будет массированный удар и наступление"21:59
- Мощная атака ВСУ: семеро погибших боевиков21:32
- Ремонт в районе КПВВ «Майорск»: возможны сбои в работе21:05
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков20:38
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ19:41
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ17:39
- Какое домашние животное подойдут вам по знаку зодиака08:18
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину08:00
- Переселенцам: Особенности получения паспорта в 18-летнем возрасте07:45
- Боевики «ДНР» не выпускают людей из Горловки07:30
- Украинца задержали на границе с миллионом рублей в ботинках07:15
- Даже сепаратисты смеются над новым указом "министров" "ЛНР: "Скоро в космос полетят"22:31
- Армию РФ не на шутку всполошили ударные беспилотники ООС: "Будет массированный удар и наступление"21:59
- Мощная атака ВСУ: семеро погибших боевиков21:32
- Ремонт в районе КПВВ «Майорск»: возможны сбои в работе21:05
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков20:38
- Какое домашние животное подойдут вам по знаку зодиака08:18
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- «Нас всех обманули! Надо договариваться»: известный украинский актер выступил с громким заявлением о войне. ВИДЕО12:07
- Чому в день Юрія, 9 грудня, треба віддати всі борги11:50
- Проклятье Постановления №365: применять нельзя обжаловать10:49
- В Сети обнародовали толкование снов по дням недели09:47
- Военное положение превращается в безвыходное22:28
- Выборы-2019: в силовом сценарии могут использовать частные армии19:47
- 7 признаков того, что у вас есть третий глаз22:45
- Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи22:20
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Путін жалюгідний: жителі окупованого Донбасу висловилися про президента РФ
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария