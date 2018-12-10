Пушилин пообещал «жесткий ответ» за «гонение» митрополита Илариона

10.12.2018 17:45

Отказ СБУ митрополиту Донецкому и Мариупольскому в пересечении линии разграничения на КПВВ «Новотроицкое» якобы говорит «о нарушении прав человека» со стороны Украины. Об этом заявил главарь ОРДО Денис Пушилин.

В частности, Пушилин уточнил:

«Я знаю об этом инциденте, и ничего кроме возмущения этот факт вызывать не может. Это продолжение политики нарушений прав человека, методично проводимой Киевом уже несколько лет. Это вдвойне касается и Владыки Илариона. Ему постоянно приходится пересекать линию соприкосновения, риск стать жертвой провокации со стороны нацистов или раскольников очень велик».

При этом он добавил, что в ОРДО гонений по религиозному признаку никогда не будет:

«Здесь будем действовать жестко. Но традиционные религии у нас гонениям не подвергаются».

Источник: https://donpress.com