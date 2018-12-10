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Архив - Донецкая область

СБУ не выпустила из "ДНР" митрополита УПЦ МП

10.12.2018 11:25
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СБУ не выпустила из "ДНР" митрополита УПЦ МП

Служба безопасности Украины отказала митрополиту Донецкому и Мариупольскому Украинской православной церкви Московского патриархата Илариону в проезде через линию разграничения в Донецкой области, сообщает Телеканал новостей «24».
В епарихии отметили, что митрополит ехал из оккупированного Донецка на службу в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в село Никольское Волновахского района Донецкой области.
По информации представителей УПЦ МП, право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения якобы было аннулировано "без указания объективных на то причин".
В епархии добавили, что сотрудник СБУ назвал причиной отказа в пересечении пункта пропуска "особое распоряжение из Киева".



Теги: Донбасс, митрополит, КПВВ, УПЦ МП
 
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