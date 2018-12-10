СБУ не выпустила из "ДНР" митрополита УПЦ МП

10.12.2018 11:25

Служба безопасности Украины отказала митрополиту Донецкому и Мариупольскому Украинской православной церкви Московского патриархата Илариону в проезде через линию разграничения в Донецкой области, сообщает Телеканал новостей «24».

В епарихии отметили, что митрополит ехал из оккупированного Донецка на службу в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в село Никольское Волновахского района Донецкой области.

По информации представителей УПЦ МП, право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения якобы было аннулировано "без указания объективных на то причин".

В епархии добавили, что сотрудник СБУ назвал причиной отказа в пересечении пункта пропуска "особое распоряжение из Киева".