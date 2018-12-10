В Донецкой области мошенник снял деньги с помощью блокирования сим-карт

10.12.2018 18:35

Двух жительниц Покровска обманули по одинаковому «сценарию». Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Сначала женщинам позвонил незнакомец, представился «менеджером» известного мобильного оператора и попросил назвать номера, которыми они пользуются чаще всего. Мужчина объяснил, что это нужно для «идентификации». Позже сим-карты оказались заблокированными. Номера были привязаны к банковским счетам. В итоге со счета одной покровчанки были сняты 13 000 грн, а другая лишилась 500.

По данным случаям в полиции открыли уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Мошеннику грозит наказание в виде трех лет тюремного заключения.

Полицейские посоветовали завести отдельный номер для финансовых операций, который нигде больше не используется. Кроме того, правоохранители порекомендовали не сообщать данные, номера телефонов, номера и коды банковских карт незнакомцам.

Источник: https://mrpl.city