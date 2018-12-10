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В Сети показали, до чего докатился Донбасс в российской оккупации: "Главное убедить, что им угрожают "фашисты"
После оккупации Донбасса, жители "ДНР/ЛНР" не получили того, что им обещали оккупанты.
Наоборот, многие граждане из ОРДЛО признаются, что если раньше они жили, то теперь существуют.
Высокие цены и низкие зарплаты – одна из проблем, которая коснулась почти каждого второго жителя ОРДЛО, передает "Диалог.UA".
Оккупационные "власти" заявляют, что пока не в состоянии сдерживать ситуацию с ценами, а в оккупированных городах называют огромные суммы, необходимые для того, чтобы продержаться нормально хотя бы месяц – до следующей зарплаты. Журналист Денис Казанский в своем Twitter отмечает, что сегодня цены в ОРДЛО московские, но зарплаты низкие: 2-3 тысячи гривен, если пересчитать. "Цены на еду – выше, чем в Украине", - отмечает журналист.
По его словам непонятно, как люди могут жить в таких скотских условиях.
"Главное: убедить нищий народ, что ему угрожают фашисты, хунта и негритянские снайперы - все стерпит", - отмечает Казанский в своем сообщении. Напомним, жители оккупированного Донбасса захотели массового вернуться в Украину.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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