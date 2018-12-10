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ВСУ ликвидировали БТР и угнали вражеский танк: появилось видео блестящей операции украинских военных
Украинские военные из 24-й механизированной бригады в ходе тактических учений Combined Resolve XI в Германии уничтожили вражеский БТР и танк условного противника в составе сил OPFOR.
Учения НАТО и группы союзников традиционно проходят в ФРГ, где подразделение украинской армии из мехбригады им. Короля Данила показало, на что способны закаленные войной с Россией бойцы ВСУ.
В Сети было опубликовано видео, дающее представление о происходящем на тактическом полигоне.
Информационные агентства сообщают, что подразделения украинской армии ведут подготовку к наступательной операции, где в качестве задания необходимо оказать поддержку американскому батальону во время взятия города штурмом. Из "потерь" у украинцев одна БМП.
Активная фаза учений включает отработку действий в защите. Условный противник не оказывал наступательных действий, но время от времени использовал артиллерийские установки и разведку позиций украинских бойцов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, НАТО, учения, танк, БТР, ВСУ
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