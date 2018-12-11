Донбасс находится на грани: Ходаковский сделал заявление о вхождении "ДНР" в состав России

11.12.2018 12:05

Оккупированная часть Донбасса находится на грани и продолжает умирать в буквальном смысле, при этом спасти регион от полной гибели могут только два варианта: вхождение в состав России или полная капитуляция Украины, пишет Диалог.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский. Сбежавший из Донецка в Москву после угроз Захарченко наемник заявляет, что ресурсы боевиков "ДНР" находятся на исходе. Ходаковский утверждает, что существование захваченной части Донбасса на российские дотации превращается в медленную смерть. "Я хочу подытожить тему сегодняшнего дня вот чем....У Донбасса есть только два способа выжить: вхождение в состав России или полная капитуляция Украины. Интеграция обратно в Украину при существующих политических условиях смерть. Существование в виде этих нежизнеспособных огрызков медленная смерть. Долго подбадривать себя разговорами о высоком мы не сможем, выжить на дотации тоже трудно", - заявляет Ходаковский и добавляет, что лично он "к бою готов". Более того, по мнению российского наемника, терпение и силы Донбасса уже на исходе. При этом украинцы в социальных сетях эмоционально комментируют ситуацию, сложившуюся на Донбассе.