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Донбасс находится на грани: Ходаковский сделал заявление о вхождении "ДНР" в состав России
Оккупированная часть Донбасса находится на грани и продолжает умирать в буквальном смысле, при этом спасти регион от полной гибели могут только два варианта: вхождение в состав России или полная капитуляция Украины, пишет Диалог.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский. Сбежавший из Донецка в Москву после угроз Захарченко наемник заявляет, что ресурсы боевиков "ДНР" находятся на исходе. Ходаковский утверждает, что существование захваченной части Донбасса на российские дотации превращается в медленную смерть. "Я хочу подытожить тему сегодняшнего дня вот чем....У Донбасса есть только два способа выжить: вхождение в состав России или полная капитуляция Украины. Интеграция обратно в Украину при существующих политических условиях смерть. Существование в виде этих нежизнеспособных огрызков медленная смерть. Долго подбадривать себя разговорами о высоком мы не сможем, выжить на дотации тоже трудно", - заявляет Ходаковский и добавляет, что лично он "к бою готов". Более того, по мнению российского наемника, терпение и силы Донбасса уже на исходе. При этом украинцы в социальных сетях эмоционально комментируют ситуацию, сложившуюся на Донбассе.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, Ходаковский
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