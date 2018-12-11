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Граждан, которые платят за коммунальные услуги в ОРДЛО, не будут преследовать за «финансирование терроризма» - Тука

11.12.2018 07:40
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Граждан, которые платят за коммунальные услуги в ОРДЛО, не будут преследовать за «финансирование терроризма» - Тука

Украинская власть не будет назначать штрафы и начислять пеню жителям неподконтрольных украинскому правительству территорий за неуплату ими коммунальных платежей. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, пишет ДонПресс
Также он успокоил жителей ОРДЛО, которые проживают на данных территориях и вынуждены платить за «коммуналку» в так называемые «республиканские банки». Эти люди опасаются наказаний за «финансирование терроризма», однако такие опасения напрасны.
«Это маразм. Никто никого за это преследовать не будет», — сказал Георгий Тука.



Теги: Донбасс, финансирование, терроризм, коммунальные услуги, ОРДЛО
 
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