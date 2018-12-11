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Архив - Донецкая область

Ходаковский объявил план захвата всей Украины: в "ДНР" заговорили про штурм Мариуполя

11.12.2018 13:42
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Ходаковский объявил план захвата всей Украины: в "ДНР" заговорили про штурм Мариуполя

Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский заявляет, что боевики при поддержке российских наемников должны не просто полностью захватить границы Луганской и Донецкой областей, а устроить Украине абсолютный и полный разгром и захватить всю страну.

Сторонники Ходаковского призывают немедленно идти на штурм Мариуполя.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети, заявляя о единственном варианте полной ликвидации угрозы для боевиков "Л/ДНР" со стороны Украины, передает dialog.ua.

Наемник рассказал о своем разговоре с одним из российских "добровольцев", который ранее воевал на Донбассе. Сбежавший из Донецка в Россию Ходаковский заявляет, что объявленная ранее Александром Захарченко задача выйти на границы Донецкой и Луганской областей не станет решением проблемы. "Даже выход на границы областей не решение проблемы. Просто линия фронта увеличится вдвое, как и количество иждивенцев на шее России.

Победа должна быть такой, чтобы угроза перестала существовать совсем и не было больше никакой линии фронта", - пишет Ходаковский, намекая на план полного захвата Украины. При этом подписчики Ходаковского призывают немедленно идти на захват Мариуполя.



Теги: Донбасс, Мариуполь, штурм, захват, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, Ходаковский
 
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