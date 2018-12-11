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«Мы бы проиграли». Ходаковский объяснил действия РФ на Донбассе в 2014 году
Экс-главарь батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский заявил, что подразделения «ЛДНР» проиграли бы в сражении с ВСУ в 2014 году без вмешательства России.
Об этом он сообщил в интервью российским СМИ, передает donpress.com.
Так, комментируя поддержку Россией подразделений НВФ, он сообщил:
«Одна из причин состоит в том, что 2014 год был неоднозначным, и есть много всего, что было тогда скрыто за официальной пропагандистской риторикой. В том числе и то, что у украинской армии было подавляющее превосходство. Несмотря на наши конкретные тактические успехи, они сумели перегруппироваться. В конечном итоге, мы бы проиграли, это — объективная реальность».
В то же время, он считает вмешательство России «политическим», поскольку в противном случае действия НВФ были бы подавлено довольно быстро:
«У них уже была авиация, была артиллерия, были экономические возможности».
Как уточнил Ходаковский, перед подписанием Комплекса мер по выполнению Минских соглашений в феврале 2015-го Кремль дал понять Украине «что с этого момента дальнейшее продвижение украинских войск будет чревато ее вмешательством, в том числе посредством силового ресурса».
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, Ходаковский, НВФ, Минские соглашения
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