«Мы бы проиграли». Ходаковский объяснил действия РФ на Донбассе в 2014 году

11.12.2018 17:50

Экс-главарь батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский заявил, что подразделения «ЛДНР» проиграли бы в сражении с ВСУ в 2014 году без вмешательства России.

Об этом он сообщил в интервью российским СМИ, передает donpress.com.

Так, комментируя поддержку Россией подразделений НВФ, он сообщил:

«Одна из причин состоит в том, что 2014 год был неоднозначным, и есть много всего, что было тогда скрыто за официальной пропагандистской риторикой. В том числе и то, что у украинской армии было подавляющее превосходство. Несмотря на наши конкретные тактические успехи, они сумели перегруппироваться. В конечном итоге, мы бы проиграли, это — объективная реальность».

В то же время, он считает вмешательство России «политическим», поскольку в противном случае действия НВФ были бы подавлено довольно быстро:

«У них уже была авиация, была артиллерия, были экономические возможности».

Как уточнил Ходаковский, перед подписанием Комплекса мер по выполнению Минских соглашений в феврале 2015-го Кремль дал понять Украине «что с этого момента дальнейшее продвижение украинских войск будет чревато ее вмешательством, в том числе посредством силового ресурса».