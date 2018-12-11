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Пенсии: что украинцев ждет в новый год
В следующем году на пенсии украинцам потратят из бюджета рекордные 167,5 млрд грн. И это без учета собственных доходов Пенсионного фонда за счет взносов с зарплат.
Как пересмотрят пенсии украинцев в следующем году, сообщает «avdeevka.city».
В 2019-м дважды проиндексируют прожиточный минимум, проведут перерасчет всех выплат по формуле и повысят пенсии военным. Кроме того, Министерство социальной политики предлагает отменить размер максимальной выплаты. В результате отдельные украинцы смогут получить выплаты в размере более 150 тыс. грн.
Это нововведение коснется только тех, кто выйдет на заслуженный отдых по общему закону. Судьи, чиновники и т.д. как и сейчас будут получать пенсию, размер которой не может быть выше 10 минимальных пенсий. В то же время украинцы с официальными высокими зарплатами, которые получают выплаты по общему закону, смогут рассчитывать на выплаты в десятки раз выше действующих.
На данный момент 134 украинца получают официально от 1 млн грн. Среди них, к примеру, и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. С зарплатой в 1 млн грн при стаже в 30 лет, если выходить на заслуженный отдых по новым правилам уже в этом году, можно было бы рассчитывать на пенсию в 178 тыс. грн, а при стаже в 25 лет – 157 тыс. грн.
Пенсии украинцев в следующем году будут повышать в три этапа. Первый – в январе. Тогда украинским военным пересчитают выплаты по новым правилам. Они увеличатся примерно на 25%. Так, военные и полицейские при условии, что у них есть минимальный необходимый стаж службы имеют право на особые условия выхода.
Военные за 20 лет службы получают пенсию в 50% зарплаты (за каждый следующий год плюс 3%), а полицейские – 55% зарплаты. Учитывая, что и военным, и полицейским за последние несколько лет значительно увеличили зарплаты, Кабинет министров принял решение пересчитать пенсии. К слову, чем старше пенсионер, тем больше устарела его зарплата и тем выше будет прибавка.
Следующий этап пересмотра – с марта. Всем украинцам пересчитают выплаты по формуле (по примеру того, как это было в октябре 2017-го). Учитывать будут обновленный показатель зарплаты (его повысят на половину инфляции и половину от роста заработных плат). Помимо этого, в следующем году также повысят выплаты работающим и военным пенсионерам. Для примера, рассчитаем, какую пенсию может получать украинец со средней заработной платой, вышедший в этом году на заслуженный отдых. Так, при расчете среднюю зарплату за два года (5,4 тыс. грн) в формуле должны умножить на стаж, 1% и коэффициент заработка (при средней зарплате он будет составлять единицу). При 35 годах стажа пенсия будет составлять около 1,8 тыс. грн.
При перерасчете сотрудники Пенсионного фонда повысят среднюю зарплату в 5,4 тыс. на 50% средней инфляции и 50% от роста зарплат на три года. Предположим, что инфляция в Украине будет на уровне 10%, а средний рост заработных плат составит 18%. В таком случае зарплату в формуле увеличат на 14% (10%/2 + 18%/2) – до 6,1 тыс. грн. В то время как общий размер пенсии после перерасчета составит 2,1 тыс. грн. То есть прибавка составит около 300 грн. Для сравнения, в этом году пенсии украинцев повышали дважды, и оба раза прибавка составила всего лишь около 60 грн.
Кроме того, в следующем году ожидается два этапа индексации минимальных пенсий. В результате ее размер увеличится с 1497 до 1638 грн. В июле – с 1497 до 1564 грн, а в декабре – с 1564 до 1638 грн.
Теги: Донбасс, новый год, зарплата, украинцы, бюджет, пенсионный фонд, индексация, Минсоцполитики, пенсии
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