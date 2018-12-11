Пропагандисты «ДНР» запускают новый фейк о «душе Захарченко»

11.12.2018 17:31

Пропагандисты, подконтрольные боевикам «ДНР» и российским оккупантам на временно оккупированных территориях начинают распускать нелепый фейк о «душе Захарченко».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Пропагандисты, подконтрольные боевикам «ДНР» и российским оккупантам на временно оккупированных территориях начинают распускать нелепый фейк о «перерождении души Захарченко». Всё подается в стиле «прогнозов» Ванги, Нострадамуса, старцев и т.д. В данном случае, якобы, «душа главаря ДНР Александра Захарченко явилась местному медиуму».

Вот что рассказывают дончане, услышавшие «предсказание»:

«Значит из нового: Какому-то медиуму из донецка приходила душа захарченко. душа матюкалась, злилась от происходящего в стране днр. якобы душа скоро переродится в какого-то ребенка… Что будет далььше никто не знает. Это мне сегодня на серьезе рассказывали. Я а…л»,

«А кто-то с этим телом живёт под одной крышей»,

«Рребенок вырастет и спасет племена донбасян»,

«Это они почву к рождеству готовят :)))».