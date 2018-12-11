Россия перебросила на Донбасс наемников с Кавказа: под Авдеевкой резкое обострение. ВИДЕО

11.12.2018 11:39

Сразу после введения военного положения в Украине Россия перебросила на оккупированную часть Донбасса наемников с Кавказа, усилив местные подразделения "Л/ДНР", пишет Диалог.UA.

Об усилении для боевиков рассказали бойцы украинской армии, которые дислоцируются в районе Авдеевки и контролируют имеющую стратегическое значение в секторе авдеевскую промзону. Бойцы ВСУ рассказали, что на этом участке украинских военных и боевиков разделяет всего сотня метров, поэтому заметить приезд кавказских наемников было несложно - новую партию террористов выдал характерный нерусский акцент. Переброска боевиков состоялась около 2 недель назад - российских военных и террористов крайне раздражает то, что бойцы сил ООС осуществляют визуальный и огневой контроль над трассой на Ясиноватую. При этом сразу же после прибытия усиления террористы резко активизировали количество обстрелов.