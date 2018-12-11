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"Серега, Донбасс будет наш", - боевики клянутся отомстить Украине за смерть наемника РФ по кличке "Одесса"
Боевик из российского Ярославля был уничтожен еще в 2014 году.
В отличие от многих своих "сослуживцев" из РФ, террористу по кличке "Одесса" повезло быть похороненным в России. Сюда на кладбище Песочное боевики и сепаратисты теперь приходят поминать "освободителя" народа Донбасса, передает "Диалог.UA".
Фото оккупанта показал в Twitter украинский блогер Necro Mancer. Он уточнил, что Сергей Серянов был ликвидирован под оккупированной Ясиноватой в разгар жарких боев в августе 2014 года. "Одесса" был наемников батальона НВФ "Восток".
В сепаратистских пабликах Серянова называют настоящим "патриотом", и даже хотят в его честь назвать одну из улиц Ярославля. Кроме того выснилось, что Серянов был сторонником коммунистиеской идеи (политпартия, которая запрещена на территории Украины, - ред).
"Столько времени прошло, а боль от такой потери не проходит", "Серега, Донбасс будет все равно наш", " Братишка, за каждого ополченца у**ам отомстим, спи спокойно", - пишут на своих страницах террористы. "В августе 2014 сдох, а "прощаются" с ним в декабре 2018?" - отмечают в свою очередь в комментариях.
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевик, похороны
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