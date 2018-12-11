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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах сегодня, 15 декабря. Лучше всего ехать через Гнутово

11.12.2018 08:37
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Ситуация на блокпостах сегодня, 15 декабря. Лучше всего ехать через Гнутово

Сегодня, 11 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях около 200 авто, сообщает Госпогранслужба Украины.
Сегодня все КПВВ открылись по графику и работают в штатном режиме. Утром у них на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 0/50;
«Марьинка» - 0/60;
«Новотроицкое» - 20/40;
«Гнутово» - 20/15.



Теги: Донбасс, очередь, блокпост, Гнутово, КПВВ
 
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