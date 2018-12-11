В «ДНР» состоится «суд» над украинским военнослужащим

11.12.2018 14:19

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области отправлено в «суд» «уголовное дело» в отношении украинского «диверсанта» – военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР», информируют Донецкие новости.

«Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ», – уверяют в «республике».

В «ДНР» заявили, что «следствием установлено, что мужчина 22.05.2018 получил приказ руководства провести разведку на территории ДНР с целью обнаружения и фиксации координат мест расположения боевой техники на позициях обороны военнослужащих МО ДНР». «Фигурант получил задание зафиксировать координаты предприятий, объектов связи и жизнеобеспечения населения, а также координаты объектов транспортной инфраструктуры, которые по результатам разведки, путем совершения диверсий, должны были быть уничтожены военнослужащими 30-й ОМБ ВСУ», – утверждают в «ДНР».

24 мая мужчина «незаконно перешел государственную границу ДНР на линии соприкосновения сторон и прибыл в Докучаевск, где был обнаружен и задержан сотрудниками Докучаевского ГО МВД ДНР». Также в «ДНР» заявили, что собрали «достаточно доказательств», и отправили в «суд» «уголовное дело с обвинительным заключением».