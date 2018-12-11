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В Донецке боевики «ДНР» устроили на дорогах усиленную проверку транспорта
11.12.2018 18:50
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили усиленную проверку транспорта на дорогах.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты на территории города устроили усиленную проверку на дорогах города.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«По матросова, напротив райотдела опять аж 2 машины «гаи» сегодня кошмарили водителей… Смолянка тоже стояли..».
Теги: Донецк, Донбасс, транспорт, проверка, ДНР, боевики, соцсети
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