В Донецке боевики «ДНР» устроили на дорогах усиленную проверку транспорта

11.12.2018 18:50

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили усиленную проверку транспорта на дорогах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты на территории города устроили усиленную проверку на дорогах города.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«По матросова, напротив райотдела опять аж 2 машины «гаи» сегодня кошмарили водителей… Смолянка тоже стояли..».