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Архив - Донецкая область

В Мариуполе замерзли две пьяные женщины и бездомный

11.12.2018 12:43
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В Мариуполе замерзли две пьяные женщины и бездомный

За минувшие сутки на улицах Мариуполя замерзли 3 человека.
Об этом 0629 сообщили медики.
Среди пострадавших от мороза две женщины и один мужчина. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, мужчина оказался бездомным.
Все замерзшие были доставлены в лечебные учреждения города.
Таким образом, с начала холодов в Мариуполе от переохлаждения пострадали 44 человека.



Теги: Донбасс, Мариуполь, бездомный, женщины, замерз
 
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