В Мариуполе замерзли две пьяные женщины и бездомный

11.12.2018 12:43

За минувшие сутки на улицах Мариуполя замерзли 3 человека.

Об этом 0629 сообщили медики.

Среди пострадавших от мороза две женщины и один мужчина. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, мужчина оказался бездомным.

Все замерзшие были доставлены в лечебные учреждения города.

Таким образом, с начала холодов в Мариуполе от переохлаждения пострадали 44 человека.