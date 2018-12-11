В жилмассиве Донецка обнаружены неразорвавшиеся снаряды «Града»

11.12.2018 14:53

Наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили на улице Авдеевской в неподконтрольном украинскому правительству Донецке четыре неразорвавшихся снаряда «Града», застрявшие в земле. Об этом сказано в отчете миссии.

Наблюдатели отмечают:

«В жилом микрорайоне Киевского района Донецка, на улице Авдеевской, команда Миссии впервые видела 4 неразорвавшихся боеприпаса, застрявших в земле. По оценке СММ, это были секции двигателей ракет РСЗО Град».

Члены миссии сообщают, что на улице Стратонавтов члены патруля ОБСЕ увидели самодельный предупреждающий знак о минной опасности, состоявший из деревянного колышка, к верхней части которого был прикреплен кусок красной ткани.

Также, в жилом районе поселка Спартак (9 км на север от Донецка) на обочине дороги ведущей к донецкому аэропорту, они впервые видели три новых предупредительных знака о минной опасности (с надписями на русском языке «Стоп! Мины» на листах бумаги).