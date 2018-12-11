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В зоне конфликта 12 обстрелов за сутки, в том числе с применением минометов
За прошедшие сутки насчитано 12 обстрелов позиций ВСУ. В большинстве случаев наши военнослужащие вынуждены были отвечать огнем из штатного пехотного вооружения.
Потерь среди защитников Украины не допущено, сообщают в пресс-центре штаба ООС, передает donpress.com.
Луганское направление
Здесь противник 4 раза вел огонь из различных образцов вооружения.
Так, минометные обстрелы с применением калибра 82 мм наблюдались под Зайцево и Хутором Вольным, а защитники Новоалександровки зафиксировали разрывы еще нескольких мин калибра 120 мм.
Кроме того, эти населенные пункты, а также в район Новозвановки находились под огнем из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения Объединенных сил применили в ответ дежурные огневые средства.
Донецкое направление
На этом участке насчитано 8 раз нарушений режима тишины.
В частности, возле н.п. Березовое, Чермалык, Пески, Невельское, Марьинка, Опытное и шахта Бутовка неприятель применял гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. Также около 21:00 в окрестностях Опытного зафиксирован снайперский огонь противника.
Ночью было выпущено несколько мин калибра 82 мм по защитникам шахты Бутовка, также поздно вечером несколько мин калибра 82 и 120 мм разорвалось в районе Песок.
Обстановка на сегодня, 11 декабря
С полуночи, по состоянию на 12:00, состоялось 4 вооруженных провокации со стороны НВФ.
Около 01:00 противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции у поселка Пески, а утром, после 07:00, против защитников Чермалыка применялись гранатометы.
С 10:00 начался обстрел из гранатометов и другого пехотного вооружения вблизи Марьинки и Красногоровки.
Наши бойцы несколько раз адекватно подавляли активность неприятеля, используя штатное дежурное оружие.
Потерь среди украинских армейцев с начала текущих суток нет.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, минометы, ООС
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