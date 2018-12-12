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Боевики «ДНР» провели облаву и задержали почти 300 человек
12.12.2018 07:30
На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты провели 3-дневную облаву, в ходе которой задержали почти 300 человек. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области с 7 по 9 декабря «в целях выявления диверсионно-разведывательных групп» провели трехдневную облаву, в ходе которой за нарушение комендантского часа полицейские задержали 276 граждан.
Теги: Донбасс, задержание, ДНР, боевики
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