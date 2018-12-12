Боевики усиливают позиции под Горловкой: опубликовано видео

12.12.2018 21:15

В ожидании анонсированного главарями ОРДО «наступления ВСУ» на горловском направлении подразделения так называемой «народной милиции ДНР» усиливают свои позиции дополнительными укрытиями. Об этом сообщается в одном из сюжетов местного пропагандистского канала.

Так, один из участников НВФ с позывным «Якут» рассказывает о том, как готовятся места для безопасного размещения военной техники «ДНР» и личного состава. По его словам, новые позиции укреплены бетонными плитами и соединены подземными ходами, чтобы обеспечить длительное боевое дежурство и безопасное передвижение в любых погодных условиях.

Источник: donpress.com