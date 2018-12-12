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«Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) комментируя заявление «замкомандующего управления народной милиции ДНР» Эдуарда Басурина о том, что ВСУ якобы готовят прорыв на Мариупольском направлении 14 декабря, заявил, что сейчас России это невыгодно. Об этом он сообщает на своей странице в соцсети.
По его мнению, «Кремлю невыгодно обострение на Донбассе прямо сейчас - пассивная оборона не дает ни малейшего выигрыша в любом случае». Обсуждая слова Басурина, он отметил:
«Проигрыш будет и в случае вмешательства (если укры атакуют заявленными силами и ВС РФ прямо не поддержат, то на данном участке „корпуса“ будут опрокинуты к границе примерно в указанные сроки) — РФ ждут очередные санкции — и очень-очень серьезные с дальнейшим обострением. В случае невмешательства — это тоже ничего не даст „от слова вообще“. Отвоевав участок территории, укры начнут в более крупных масштабах готовиться к следующему наступлению — уже с более решительными целями».
Также, Гиркин сделал выводы, что в любом случае, нынешняя ситуация для России — тупиковая.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Гиркин
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