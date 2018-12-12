Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе

12.12.2018 12:35

Главарь «ДНР» Денис Пушилин вчера выступил со срочным сообщением, предупреждая жителей ОРДО о приближающемся «наступлении» украинской армии. Соответствующее видео опубликовано в сети.

По словам главаря ОРДО, ВСУ «планируют выйти к границе с Россией». Он уточнил, что ВСУ стянули около 12 000 человек к передовой и их целью является «захват» неподконтрольных Украине Новоазовского и Тельмановского районов с помощью танков и артиллерии. При этом он «успокоил» местное население обещанием «защитить территории» от ВСУ.

Источник: https://donpress.com