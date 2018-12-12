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Архив - Донецкая область

Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился

12.12.2018 19:00
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Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился

Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин заявляет, что в случае начала боевых действий украинская армия разгромит боевые подразделения "ЛДНР" в течение нескольких часов.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети, комментируя возможное начало активных боевых действий на оккупированной части Донбасса.

Гиркин рассказал что реальное состояние боевых подразделений "ДНР" деградировало до уровня, при котором они просто не в состоянии продержаться больше нескольких часов против подразделений ВСУ.

Более того, на некоторых участках фронта боевики будут разгромлены всего в течение 60 минут и без поддержки России полностью капитулируют. Гиркин заявил, что единственным шансом спастись для боевиков станет вмешательство российской армии.

"Сопротивление "корпусов" (пребывающих в крайне жалком техническом, численном и моральном состоянии - гораздо хуже, чем всего год назад) будет сломлено почти на любом участке фронта (...) в очень короткое время.

Где-то - в первый час, где-то - в течение нескольких часов. А дальше начнется невообразимый бардак, очень напоминающий точно такой-же у сербов во время пресловутой "Олуи". С теми-же самыми результатами," - написал он.  Напомним, в ОРДЛО переполох из-за "планов" ВСУ, США и Британии по Донбассу.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, Освобождение Донбасса, ДНР, ЛНР, ВСУ, Гиркин
 
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