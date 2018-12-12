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Архив - Донецкая область

Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем

12.12.2018 13:15
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Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин выступил со срочным сообщением, пугая жителей оккупированной части Донбасса мифическим "наступлением" украинской армии в ближайшее время. Видео экстренно созванного брифинга было опубликовано в Интернете, однако скептически встречено пользователями социальных сетей и даже жителями Донецка.

На опубликованных кадрах Пушилин с большим волнением и спешкой зачитал написанный россиянами текст на листке бумаги, заявляя о "планах" украинской армии нанести удар по боевикам на мариупольском направлении.

Пользователи предполагают, что на фоне крупного скачка цен Пушилин пытается переключить внимание жителей "ДНР" и напугать их новой угрозой.

Пушилин заявляет, что украинские бойцы стянули около 12000 человек к передовой и готовятся выбить террористов из Новоазовского и Тельмановского районов с помощью танков и артиллерии.

Однако социальные сети с насмешкой прокомментировали срочное заявление Пушилина, команду о необходимости которого, по всей вероятности, в срочном порядке выдали из Москвы.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, Мариуполь, ДНР, Пушилин
 
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