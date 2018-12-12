Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» ажиотаж с мукой, все полки пустые (ВИДЕО)

12.12.2018 08:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» ажиотаж с мукой, все полки пустые (ВИДЕО)

В «ДНР» на рынках и в супермаркетах возник ажиотаж с мукой. Ее либо нет, либо осталась российского производства по завышенным ценам. Об этом сегодня, 11 декабря, говорится в сюжете, опубликованном в соцсетях.

На видео видно, что в одном из местных супермаркетов есть мука одного сорта по цене 70 руб. за двухкилограммовую пачку  (примерно 29 грн. по местному курсу). Более дешевые сорта муки отсутствуют.

«Вчера была, разобрали», – поясняют ситуацию продавцы.

Аналогичная ситуация и на рынке. «Муки нет. Разобрали всю», – говорят торговцы.

Еще в одном супермаркете пояснили, что продают муку не более трех пачек в одни руки, по 37 руб.(15,54 грн. по местному курсу).

Еще в одном магазине продают муку «Алтайская сказка» по 71 руб., и то осталось 3 пачки. «А ее разбирают», – констатируют повышенный спрос продавцы.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, магазин, продукты, мука, ажиотаж, ДНР, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх