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В "ЛНР" снова сорвали флаг недореспублики, "полиция" не может найти "неизвестных диверсантов"
Ненависть, которую испытывает большинство луганчан, от российской оккупации их городов и сел, уже невозможно скрывать.
За долгие годы террора и бесправия все больше граждан готовы идти на решительные меры. В оккупированном шахтерском городе Краснодоне неизвестные по покровом ночи сорвали флаг "ЛНР" с офиса, занимаемого местным Бюро технической инвентаризации (БТИ), сообщает "Диалог.UA".
Такую информацию опубликовало сообщество "ЛНР – хроники дурдома" в facebook, где жители оккупированных территорий "сливают" информацию о происходящем в российской резервации, в которою за годы агрессии Москвы превратились города на востоке Украины.
"Так, 11 декабря со здания БТИ г. Краснодона неизвестные подпольщики сорвали ЛНР-овскую тряпку.
Да уж, краснодонское подполье сильно своими традициями! Уверен, это дело рук потомков молодогвардейцев!" - пишет администрация луганского сообщества.
Теги: Донбасс, полиция, флаг, ДНР, ЛНР
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