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Архив - Донецкая область

Ликвидирован боевик «ДНР» из Юнокоммунаровска

13.12.2018 15:30
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Ликвидирован боевик «ДНР» из Юнокоммунаровска

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ДНР» из Юнокоммунаровска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, на временно оккупированных территориях Донецкой области, ликвидирован боевик «ДНР» Бойченко Руслан Анатольевич.

О Бойченко известно, что он родился 21 марта 1983 года, пгт Андреевка Тельмановского района, проживал в Юнокоммунаровске. Ликвидирован 10 декабря 2018 года.



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, оккупация, ДНР, потери
 
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