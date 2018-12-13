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На Донбассе от пули российского снайпера погиб боец ВСУ
Основная огневая активность со стороны террористов произошла за минувшие сутки, 12 декабря, на донецком направлении.
Террористы совершили 7 провокационных прицельных обстрелов сил ООС, ВСУ пришлось дать жесткую ответку, передает "Диалог.UA".
На луганском направлении 12 декабря зафиксирована всего одна провокация террористов. Она произошла в районе позиций сил ООС возле Крымского.
На донецком направлении под атаки оккупантов РФ попали бойцы ВСУ вблизи Авдеевки, Тарамчука, Чермалыка и Старогнатовки.
Кроме того со стороны террористов зафиксировано применение запрещенного калибра. 12 декабря силы ООС потерь не понесли. У боевиков двое "300-х".
С начала текущих суток, 13 декабря, террористы 9 раз сорвали перемирие, в 2 случаях был применено оружие, запрещенное минскими соглашениями. Под обстрелы попали силы ООС на мариупольском направлении в районе Гнутово.
Также прицельные обстрелы террористов обрушились на ВСУ в районе Марьинки, Красногоровки и Лебединского.
В Штабе ООС сообщили, что 13 декабря от пули вражеского снайпера погиб один боец ВСУ, имя которого пока не озвучивается.
Несмотря на обострение в зоне ООС, ВСУ держат ситуацию под полным контролем.
Теги: Россия, Донбасс, снайпер, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, ООС
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