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Оккупанты скрытно усиливают боеспособность своих войск на Донбассе. На подмогу им прибыли пропагандисты РФ с фейковыми сюжетами о "наступлении" ВСУ
Командование российских оккупационных войск под видом подготовки к проведению 20-25 декабря с.г. масштабных командно-штабных учений скрытно усиливает боевые способности соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
При этом, как отмечают в украинской разведке, местному населению оккупанты продолжают навязывать ложную информацию относительно действий Объединенных сил.
"Это делается намеренно, с целью оправдания значительного увеличения площадей территорий, на которых скрыто развиваются прибывшие для усиления подразделения российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.
В то же время, как сообщает ГУР, в указанные районы прибыли съемочные группы российских пропагандистских "СМИ", которыми уже подготовлены и распространяются провокационные и фейковые видеосюжеты, в т.ч. "О наступлении Вооруженных Сил Украины 14-15 декабря с.г. на мариупольском направлении".
"Понятно, что в манипулятивное способ противник пытается навязать жителям оккупированных территорий и России убеждение о намерениях Украины якобы "силовым путем решить конфликт на Донбассе", усилить антиукраинские настроения среди местного населения, предотвратить снижение воинской дисциплины и потери "боевого духа" среди российских военнослужащих, которые длительное время находятся на передовых позициях", - добавили в ведомстве.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, войска, ДНР, фейк
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