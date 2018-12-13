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Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ
Переселенцы и местные жители обеспокоены ситуацией с принудительным отъемом жилья в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно неподконтрольная территория), а также вопросами, связанными с оплатой за коммунальные услуги.
Ситуацию прокомментировал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, передает avdeevka.city.
«Любая смена права собственности, которая происходит в отношении физических или юридических лиц не в соответствии с украинским законодательным полем, считается недействительной. После установления конституционной власти на оккупированной территории право собственности первичному владельцу будет возвращено при любых обстоятельствах. Это норма закона, который называют то "о деоккупации", то "о реинтеграции", – заявил Тука в эфире 5 канала. - Сейчас мы не имеем физической возможности препятствовать принудительному отъему жилья в том случае, когда люди там не проживают. Фактов у меня нет, но от переселенцев, которые время от времени ездят на свою малую родину, много раз я такие истории слышал».
По словам замминистра, подобные случаи «узаконены» в «ДНР» и в «ЛНР» «указами экс-глав республик» Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Между тем, местных жителей беспокоят и другие вопросы.
«Ко мне очень часто обращаются люди, которые сейчас живут на оккупированной территории. Они сейчас не платят за коммунальные услуги там. Будет ли украинская власть взимать с них какие-то штрафы, пени за эту неуплату? Нет, не будет, – заявил замминистра МинВОТ. - Второй вопрос из серии "вата в голове" – не будет ли украинская власть преследовать жителей оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, которые оплачивают за коммунальные услуги в "банк ДНР", как финансирование терроризма? Это маразм. Никто никого за это преследовать не будет».
Теги: Донбасс, штраф, жилье, коммунальные услуги, ДНР, ЛНР, переселенцы, ВПЛ, оплата, Тука
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