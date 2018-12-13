Пропагандисты получают отпор на вбросы о «насильственной мобилизации» на КПВВ

13.12.2018 18:09

Пропагандисты боевиков «ЛДНР» и российских оккупантов в соцсетях распространяют пугающие «новости» о «насильственной мобилизации» при пересечении КПВВ. Однако, им дают жесткий отпор.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Через социальные сети пропагандисты, подконтрольные боевикам «ЛДНР» и российским оккупантам пытаются распространять запугивающие «новости» о «насильственной мобилизации» мужчин при пересечении КПВВ на линии разграничения. Душераздирающие истории в стиле «мобилизованного дедушки» сменились на вежливые вопросы «правда, что могут забрать» с дополнением «честно мне сказали».

Жители временно оккупированных территорий, которым приходится пересекать КПВВ отвечают на эти вбросы достаточно жестко, иногда, с юмором:

«Здравствуйте правда что могут забрать на бп служить? Какие риски?»,

«Правда! Медкомиссию прямо там пройдете, и на фронт. Так что возьмите побольше носков»,

«А если серьезно Народ»,

«Где вы слушаете, куда смотрите, что задаёте такие вопросы??)) ну фильтруйте же»,

«Честно мне сказали что забирают можно дать ответ да или нет пожалуйста»,

«Кто сказал? Явки, пароли, адреса?