Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением

13.12.2018 13:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением

Россия в очередной раз предала и бросила жителей оккупированной части Донбасса, отказавшись поддержать закон об упрощенном предоставлении гражданства РФ для жителей "Л/ДНР".

Об этом сообщила сторонница боевиков Оксана Шкода на своей странице в социальной сети, передает dialog.ua.

Стало известно, что законопроект Константина Затулина о гражданстве для жителей "Л/ДНР" правительство России "слило в унитаз" и отказалось поддерживать.

"Други, плохая новость. Стало известно, что все поправки, которые вносил Константин Затулин в закон о гражданстве, предполагающие упрощение его получения для соотечественников из Украины и Донбасса, правительство РФ слило в унитаз.

И все это, несмотря на публично озвученную во время обсуждения заявления Госдумы о провокациях Украины поддержку Володина. Превед, Медвед!(" - написала она.

При этом сторонники "ДНР" бросились обвинять российские власти в предательстве своих сторонников, которых Москва в очередной раз обманула и бросила.



Теги: Россия, Донбасс, закон, гражданство, Госдума, ДНР, ЛНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх