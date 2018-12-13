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Самый известный пес Донецкой полиции остался без первого хозяина
Немецкая овчарка по кличке Туман остался без своего первого наставника. Кинолог Назар, который более 3 лет провел в зоне АТО, вернулся на службу в родную Полтавскую область.
Как написал на своей странице в "Фейсбук" начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, Туман и его наставник очень тяжело переносили разлуку. Судьбу Тумана решали в главном управлении полиции Украины. Рассматривался даже вопрос о передислокации полицейского пса вместе со своим наставником.
"Для Донецкой полиции Туман - пес особенный. Нельзя, чтобы он покинул родные края", - отметил Аброськин.
Именно потому было принято решение найти для Тумана нового наставника. Им оказался друг Назара Тарас Куба.
Из собственных источников 0629 стало известно, что Тарас служит в полиции области более 2 лет. Последние 6 месяцев он вместе с Назаром ходил на прогулки с Туманом. За это время пес привык к новому хозяину.
"Они нашли общий язык", - подчеркнул Аброськин.
Однако в разлуке с первым наставником Туман тоскует. Он грустит и отказывается от еды. В то же время такое поведение кобеля немецкой овчарки может быть связано и с другим - в соседних вольерах с ним находятся девочки и, возможно, именно из-за них полицейский пес не находит себе места.
Напомним, что Туман стал родоначальником кинологического подразделения Донецкой области. После того, как полиция передислоцировалась из Донецка в Мариуполь, на службе практически не осталось полицейских собак. 1,5 месячного щенка генералу Вячеславу Аброськину, который на тот момент возглавлял полицию Донецкой области, подарил Степан Махсма. Однако истинным хозяином для собаки стал Назар, который занимался воспитанием будущего четырехлапого полицейского.
Теги: Донбасс, Донецкая область, полиция, собака
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