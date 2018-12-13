Ситуация в пунктах пропуска утром 13 декабря

13.12.2018 08:42

Сегодня, 13 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 235 авто.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме в соответствии с зимним графиком работы, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/65;

«Марьинка» - 0/70;

«Новотроицкое» - 20/40;

«Гнутово» - 20/20.