"Толерантность нам дорого обходится", - в Сети рассказали о наказании студентки, поклонницы "ДНР", из Запорожья

13.12.2018 14:11

Соцсети были возмущены "наказанием" фанатки фейковой республики, которая учится в запорожском университете. Переселенка Алина Афонина, которая осваивает профессию юриста в Запорожском НТУ, "прославилась" своими антиукраинскими публикациями в соцсетях и фотографиями с оккупированных территорий. На "деструктивные материалы" девушки в Сети обратил внимание депутат ВРУ Игорь Мосийчук, который обратился в прокуратуру, передает "Диалог.UA".

За открытую поддержку врага украинцев Алину "наказали" проведением профилактической беседы, после которой она якобы заняла проукраинскую позицию, что возмутило пользователей Сети.

Так, о "наказании" для поклонницы террористической "ДНР" высказался офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц. Он выразил убеждение, что сепаратистка свою позицию не изменила и такая толерантность Украине очень дорого обходится.

Другие комментаторы разделили мнение офицера.