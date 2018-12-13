В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"

13.12.2018 20:34

Дончане признаются, что цены на продукты никак на опускаются, а наоборот поднимаются еще больше.

В соцсетях жители "ДНР" открыто говорят о том, что еще немного - и люди выйдут на улицы. По словам жителей "ДНР", цены поползли сразу после "выборов".

В ОРДО теперь боятся, что перед Новым Годом некоторые продукты будут стоить еще больше, нежели сейчас, передает "Диалог.UA".

В одном из донецких пабликов возмущенные дончане заявили, что в некоторых магазинах цена за 10 яиц уже равна 80 рублям. При этом в подконтрольных Украине городах эта цена в 2 раза ниже.

Жители Донецка также показали, по чем в "Амсторе" продают мясо курицы, свинину, рыбу. Так, филе курицы стоит 237 рублей, фарш 250 рублей. Свинина стоит 325 рублей, минтай – 150 рублей.

"Это же реальный з**здец", "Я буду собирать людей на митинг, либо пусть цены нормальные делают и зарплаты повышают, либо Дениска пусть в Москву уезжает", "Будь они прокляты до седьмого колена, все кто прямо или косвенно причастен к этой накрутке", "Цены реально московские", "Пушилина метлой гнать надо", "Ну а что вы хотите? Пацаны потратились на назначение, за год, два нужно отбить, а потом либо Ростов, либо нары", "Надо на митинги выходить, Донецк, поднимайся. Надо показать, что такое народ", - пишут в комментариях.