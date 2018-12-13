В Донецкой области резко подорожали лекарства. ВИДЕО

13.12.2018 10:29

В сезон эпидемий в Украине традиционно растет и стоимость лекарств. Но в этом году подорожание, в частности, на Донетчине, превзошло ожидания: вместо 5% медикаменты прибавили в цене более 15%.

Фармацевты подтверждают: медикаменты за прошлый месяц заметно прибавили в стоимости. Препараты, которые стоили 100 гривен, сегодня уже продают по 130. Дорожает практически всё: таблетки, мази, капли, сиропы.

При этом покупателей меньше не стало, говорится в сюжете ТК «Донбасс», передает avdeevka.city.

Как отмечают специалисты, причин подорожания несколько: сезон, курс доллара и расходы поставщиков.

«Ставят курс покупки 30 долларов, даже 35 евро. Они страхуют валютные риски. Логистику никто не отменял. Логистические расходы очень серьезные. И все это в комплексе создает вот такую нелицеприятную картину», – объяснила доктор экономических наук Тамара Логутова.

Эксперты не исключают, что в конце года может возникнуть лекарственный ажиотаж. Чтобы немного сэкономить, они советуют выбирать более дешевые аналоги необходимых средств, с одинаковым активным компонентом, но другого производителя.