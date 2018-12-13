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В Макеевке предпринимателей заставляют писать в налоговой «объяснительные»
На временно оккупированных территориях Донецкой области «налоговая ДНР» заставляет предпринимателей писать «объяснительные» о причинах снижения выручки.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» в очередной раз взялись за предпринимателей. Оказывается, выручка может только расти, не смотря ни на какие внешние факторы. То, что население практически неплатежеспособно и большинство не может себе позволить делать какие-либо покупки, кроме самых необходимых.
Во временно оккупированной Макеевке предпринимателей при сдаче налоговой отчетности заставляют писать «объяснительные» о причинах снижения выручки и «обязательства», что уровень продаж будет повышен:
«#Макеевка в налоговой заставили писать объяснительную по поводу маленькой выручки за месяц и дописать в пояснении обязательство о повышении уровня продаж.....».
Теги: Донбасс, Макеевка, продажи, выручка, налоговая администрация, ДНР, предприниматели
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